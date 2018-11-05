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صور - الظهور الأول لمايوركا التي اتهمت رونالدو باغتصابها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت كاثرين مايوركا التي زعمت أن اللاعب كريستيانو رونالدو اغتصبها في لاس فيغاس قبل 9 سنوات لأول مرة منذ اتهام نجم يوفنتوس بهذا العمل المشين.



مايوركا البالغ عمرها 34 عاما، ظهرت مع رجل غير معروف بالقرب من منزل عائلتها في ضواحي لاس فيغاس في ولاية نيفادا، وكانت ترتدي ملابس سوداء داكنة مع نظارة شمسية داكنة أيضا وقبعة مرنة.


وتقدمت مايوركا أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأمريكية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، متهمة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس، وادعت أنه عرض عليها 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد فيه بعدم الحديث عما جرى.


وأعلن رونالدو نهاية الشهر الماضي أن هذه الاتهامات أثرت على حياته الشخصية، خاصة علاقته بصديقته جورجينا رودريغيز، ونفى مجددا اغتصابه للسيدة الأمريكية التي كانت تعمل عارضة أزياء ومدرسة في وقت سابق.




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