ضجت وسائل إعلام بريطانية بنبأ وقوع مليونير كويتي شاب في حب فتاة بريطانية تعمل كبائعة "برغر" متجولة.

وروت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قصة الفتاة التي تدعى "ريكي لي ليمون" التي تبلغ من العمر 23 عاما.وقالت إنه أثناء مشاركة ريكي في برنامج "Take Me Out" التلفزيوني البريطاني، في يناير الماضي، الذي تتنافس فيه المشاركات على إثارة إعجاب المشاهدين الذكور غير المتزوجين الباحثين عن علاقات غرامية، وإقناعهم بأن يواعدوهن تمهيدا لارتباط جاد قد ينتهي بالزواج، تواصل معها مليونير كويتي شاب.وأضافت الصحيفة أن الشاب طلب من ريكي أن تتواصل معه، بعد أن اعترف لها بأنه وقع في غرامها منذ أن شاهدها في البرنامج.من جهتها، قالت بائعة البرغر: "لم يكن لي أي حبيب قبل أن أشارك في هذا البرنامج، لذلك لم أصدق نفسي عندما اتصل بي المليونير الكويتي الشاب الذي تقدر إجمالي ثروة والده بـ 400 مليون جنيه استرليني".وأضافت: "أغدق علي بالهدايا الثمينة، بما في ذلك 10 أزواج من الأحذية الفاخرة من متجر هارودز الراقي، كما دعاني لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في جناح فاخر بفندق ريتز اللندني الذي تبلغ تكلفته 4 آلاف جنيه استرليني في الليلة الواحدة".