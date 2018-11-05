تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-02-26 08:45:42 عرب المزاريب - ايمن محمد جبر في ذمة الله |  2019-02-26 08:36:21 نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغلاق باب الرحمة |  2019-02-26 08:23:34 اسبانيا - شاب يقطع أمه إربا ويأكل جثتها ! |  2019-02-26 08:15:20 أسراب الجراد تصل العقبة |  2019-02-26 05:40:08 اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة |  2019-02-26 05:40:28 وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته |  2019-02-25 22:23:26 نمط حياة الوالدين قد يضر نفسياً بالأطفال |  2019-02-25 22:18:04 توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد |  2019-02-25 22:15:19 افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها |  2019-02-25 22:14:07 مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني |  2019-02-25 22:06:10 ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة |  2019-02-25 20:56:14 برشلونة يحسم مصير بواتينج |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشاف خطر قاتل للملح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتضح لعلماء جامعة إلينوي الأمريكية أن استهلاك كمية كبيرة من الملح يزيد من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.



ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن الباحثين اكتشفوا أنه عند وجود تركيز عال للملح، ينشط في الخلايا مسار الإشارة "Wnt"، وأحد مكوناته بروتين β-catenin. ويؤدي هذا المسار إلى خلل في عمل خلايا-Т التنظيمية التي تنتج سيتوكينات إنترفيرون-غاما وإنترلوكين-10. وأي خلل في توازن هذه السيتوكينات يؤدي إلى التهابات تصيب الجهاز العصبي المركزي.


وكانت نتائج دراسة سابقة لخبراء مستشفى بريغهام النسائي في بوسطن قد أكدت أن استهلاك كميات كبيرة من الملح يزيد من خطر الموت المبكر.


ويعد التصلب المتعدد أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، والذي يسبب أضرارا في غشاء الألياف العصبية للنخاع الشوكي والدماغ، ما يؤدي إلى إصابة أقسام معينة من الجهاز العصبي. وحاليا، لا توجد طرق ووسائل فعالة في علاج المرض، ومتوسط الفترة التي يعيشها المصاب تقل بمقدار 5-10 سنوات مقارنة بالأصحاء.




كلمات متعلقة

اكتشاف, خطر, قاتل, للملح,

تابعونــا

دراسة تكشف ضرورة تناول الخضروات والفواكه يوميا دراسة تكشف ضرورة تناول الخضروات والفواكه يوميا 2019-02-26 | 08:22:30

يؤكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه...

نمط حياة الوالدين قد يضر نفسياً بالأطفال نمط حياة الوالدين قد يضر نفسياً بالأطفال 2019-02-25 | 22:23:26

تبين بأن الحياة اليومية للوالدين وطريقة عيشهم مع بعضهما البعض تؤثر على الصحة...

5 أعراض تشير إلى إصابتك بـ"الاكتئاب المبتسم"! 5 أعراض تشير إلى إصابتك بـ"الاكتئاب المبتسم"! 2019-02-25 | 20:48:48

إن كنت تعاني مزاجاً سيئاً وتحرص على إخفاء أعراضه عن محيطك، فاحذر ربما تعاني مرضاً...

"عشب كاليفورنيا المقدس" سر علاج ألزهايمر "عشب كاليفورنيا المقدس" سر علاج ألزهايمر 2019-02-25 | 15:50:29

يدعي علماء أن النبات الذي ينمو في براري كاليفورنيا قد يحمل سر علاج مرض...

كشف خطر استخدام "الدم" لمكافحة الشيخوخة كشف خطر استخدام "الدم" لمكافحة الشيخوخة 2019-02-25 | 14:50:12

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من خطورة محتملة لنقل بلازما دم الشباب لإطالة...

النوم الكافي يقلل خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية النوم الكافي يقلل خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية 2019-02-25 | 14:15:14

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النوم لسبع ساعات على الأقل كل ليلة، يمكن أن يقلل من...

الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد 2019-02-25 | 13:15:29

ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...

رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر 2019-02-25 | 12:00:57

بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي...

نظام غذائي فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد نظام غذائي فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد 2019-02-25 | 10:15:49

توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة...

أطباء يبتكرون مركبا "سحريا" لعلاج سرطان الكلى أطباء يبتكرون مركبا "سحريا" لعلاج سرطان الكلى 2019-02-25 | 08:57:51

اقترح أطباء طريقة جديدة لمكافحة الأورام الخبيثة، حيث يمكن علاج سرطان الكلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء تمديد اعتقال مشتبه جان شموئيل الخضيرة المثلث منطقة عربي علاء زيود محاميد ام الفحم المحكمة حيفا حادث طرقطبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى مصرع فتاة عربية مدينة حيفا سقطت الطابق الخامس اصابة شرطة اسعاف شارع بن شيمنطلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كوراي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com