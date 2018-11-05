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فيديو توثيق سطو مسلح على محل مجوهرات في كابول



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نفذ مجهولون ملثمون مساء امس عملية سطو مسلح على محل مجوهرات يقع على الشارع الرئيسي في قرية كابول .


وتم تهديد الموظف بالسلاح.


وافيد انه تم سرقة  مجوهرات ومبلغ من المال يقدر بالاف الشواقل .




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