الحراك, الفلسطيني, يدعو, لاعتصام, مركزي, ضد, الضمان, في, رام, الله, الاثنين, المقبل,

دعا الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، لإعتصام مركزي "إعتصام الغضب" يوم الإثنين القادم الثاني عشر من نوفمبر للعام 2018.

وناشد الحراك الرئيس وأصحاب العقول من حوله بضرورة التدخل المستعجل لحلّ الأزمة المشتعلة في فلسطين والناتجة عن قرار بقانون الضمان الاجتماعي.وحذر الحراك في بيان له كل من تسوّل له نفسه محاولة الإلتفاف على الحراك الفلسطيني.