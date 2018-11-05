انطلاق, الااسبوع, القطري, للحذر, على, الطرقات, في, المدارس,

في اطار الاسبوع القطري للحذر في الطرقات ستقوم المؤسّسات التّعليميّة بتخصيص دروس ، ورشات عمل ، برامج توعية وارشاد وفعاليّات ونشاطات تتمحور على التّركيز والانتباه عند عبورك الشّارع ، او السّياقة وعدم الالتفات والتّركيز في أمور أخرى كالهاتف الخليوي وغيره .التّصرّف الحكيم في الشّارع يبدأ من التّربية . وزارة التّعليم ملتزمة باحداث تغيير جذري بهذا الموضوع وبناء على ذلك فانّ الوزارة تعدّ خطّة خماسيّة بموضوع التّربية المروريّة والتي تشمل دوريّات الحذر في الطرقات الصّباحيّة التي يقوم بها طلاب المدارس، برنامج تعلّم التّربية المروريّة للصّفوف الأولى- الثاني عشر ، برنامج مستقلّين في الحقل لطلاب الصّفوف الخامسة ، تعلّم التيؤوريا للصّفوف العاشرة و" سينما درايف" لطلاب الصّفوف الحادي عشر .في المرحلة الابتدائيّة تفعّل الوزارة دوريّات صباحيّة ويشرف على الموضوع 1,700 مركّزا وفي المرحلة فوق الابتدائيّة 730 مركّزا .خلال هذا الأسبوع سيتم التّركيز على سياقة الدّراجات الهوائيّة " الكهربائيّة " بالتنسيق مع وزارة المواصلات حيث سيتم التّشديد على المراقبة واحترام القانون وتعميق قوانين الحيطة والحذر من خلال تخصيص دروس تعليميّة خلال هذا الاسبوع .بتاريخ 18.6.2019 ستقوم الوزارة بأوّل امتحان تيؤوريا بشكل محوسب في 1,000 مدرسة يتقدّم له نحو 26,000 طالبا . هذا الامتحان هو بديل لامتحان معاهد التّرخيص التّابعة لوزارة المواصلات حيث يحصل الطلاب على اعفاء من تقديم التيؤوريا لمدّة 3 سنوات بعدها يقوم الطلاب باكمال تعلّم السّياقة لغاية الحصول على رخصة سياقه .في العام القادم وحسب برنامج وزارة التّعليم فان كل طلاب الصّفوف العاشرة سيتقدّمون لامتحان تيؤوريا في اطار التّربية المروريّة