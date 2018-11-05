حادث شارع 90 - تمديد اعتقال سائق الشاحنة حتى يوم الاربعاء

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا في منطقة المركز ، صباح اليوم الاثنين ،فترة اعتقال سائق الشاحنة الضالع بحادث الطرق القاتل الذي ، وقع أمس الأحد على شارع رقم 90 قرب مفترق" بتسئيل " وأسفر عنه مصرع 6 عمال من شرقي القدس ، هم : رجائي عوني زاهدة وشقيقه لطفي عوني زاهدة ، احمد زياد الايوبي من بلدة الزعيم في القدس ، الفتى مجد ناصر سمارة ( 18 عاما ) من كفر عقب في القدس ، مجد حلمي عسلية ( 17 عاما ) من كفر عقب وعلاء قرش .

وقررت المحكمة تمديد اعتقال السائق حتى يوم 7-11-2018 لاستكمال التحقيق معه .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً للبيان السابق بشأن حادث الطرق المروع الذي وقع على الطريق 90 يوم أمس، قبلت صباح هذا اليوم، محكمةالصلح في مدينة بيتاح تيكفا طلب الشرطة لتمديد توقيف المشتبه سائق الشاحنة على ذمة التحقيق ومددت توقيفه حتى يوم 7.11.2018.