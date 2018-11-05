القدس:, الآلاف, يشاركون, في, وداع, ضحايا, حادث, الطرق, على, شارع, 90, وسط, اجواء, مؤلمة,

شاركت جماهير غفيرة من سكان مدينة القدس في مراسيم تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق الذي وقع في شارع 90، امس الأحد، واسفر عن مصرع ستة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجراح خطيرة ومتوسطة.

يذكر أن الضحايا هم الشقيقان رجائي زاهدة (43 عاما) ولطفي زاهدة (51 عاما)، علاء قريش في الثلاثينات من عمره، مجد عسيلة ومجد سمارة واحمد الأيوبي في العشرينات من العمر.هذا، وقد اعرب الجميع عن اسفهم وحزنهم لفقدان الضحايا، وسيطرت على تشييع الجثامين اجواء من الحزن والألم، وقد اثنى الجميع على مسيرة الضحايا وأخلاقهم، واشاروا "الى انهم عرفوا بتواضعهم وحسم اخلاقهم وعلاقتهم الطيبة مع الأخرين".