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مشروب الحليب مع الكركم يحسن الصحة ويجدد الشباب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحتوي مشروب الحليب مع الكركم على مجموعة كاملة من الخصائص المفيدة التي تحسن الحالة الصحية وتجدد شباب الجسم على المستوى الخلوي.



ووفقا لنتائج دراسة أجراها علماء جامعة دلهي الهندية، يعمل الكركم على تخفيف كثافة الدم ويخفض ضغط القلب، وهذا مهم لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم.


كما أن الكركم يخفض مستوى السكر في الدم ويؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية. وتناول الحليب مع الكركم له تأثير مضاد للالتهابات، لذلك، فهو مفيد عند الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، وعند إضافة العسل الطبيعي لهذا المشروب، يصبح مفيدا في علاج السعال والقشعريرة والصداع.


ويقول الباحثون إن "مشروب الحليب مع الكركم يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر، لذلك فإن تناوله يفيد في التخلص من الأرق ويعزز مناعة الجسم في موسم البرد".


كما يحمي هذا المشروب من الإصابة بقرحة المعدة والتهاب المفاصل، وله تأثير إيجابي في الوقاية من سرطان الثدي والرئة والجلد، ويخفف من الآثار الناتجة عن العلاج الكيميائي، ويمنع نمو الخلايا السرطانية.


ويحسن تناول مشروب الحليب والكركم بانتظام الحالة الصحية لأنه ينشط عمليات تفكيك وإخراج السموم والمواد الضارة من الجسم. وينشط عمل الكبد ويسرع عملية هضم الشحوم، ما يؤثر إيجابيا في المظهر الخارجي لكونه يجدد الشباب.


ويحتوي الكركم على زيوت طيارة وأخرى تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وتمنع ظهور التجاعيد.


ولتحضير المشروب، تضاف ملعقة شاي من الكركم إلى كوب حليب، وينصح بتناول هذا المشروب مرة كل يومين أو ثلاثة.




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