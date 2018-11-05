القدس - فرار سائق من حاجز الزعيم وضبط سيارته بالعيساوية

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين وصلت سيارة مشبوهة الى معبر الزعيم من إتجاه البحر الميت، ولم يستمع سائقها الى تعليمات الجنود المتواجدون في المكان وبدأ بالهرب نحو مدينة القدس.

قوات الأمن قامت بإجراءات لتحديد هوية وتوقيف مشتبه، وبعد القيام بعمليات مسح وتمشيط تم رصد السيارة في العيساوية. يتم فحص شبهة وفقها السيارة مسروقة.قوات من الشرطة بما فيها من حرس الحدود تواصل عمليات مسح وتمشيط موسعة لرصد المشتبه سائق السيارة.