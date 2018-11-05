القدس - فرار سائق من حاجز الزعيم وضبط سيارته بالعيساوية

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اليوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح...
عقدت لجنة الوفاق الوطني عصر هذا اليوم في بلدة كفر قرع اجتماعاً تشاورياً دعت إليه...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في منطقة وعرية...
من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة...
زار مدرسة البيروني ظهيرة الخميس السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريين...
تخيم حالة من الحزن ولاسى على مدينة ام الفحم عامة وعلى عائلة قبلاوي خاصة بعد مصرع...
استضاف اليوم الخميس على سلام رئيس بلدية الناصرة، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة...
اصيب اليوم الخميس شاب 19 عاما من قلنسوة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه للطعن...
عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد اليوم الخميس لقاء في مركز...
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية،...