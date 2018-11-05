روحاني, يتحدى, العقوبات, الأمريكية, ويقول, إن, بلاده, ستتابع, بيع, النفط,

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أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، مواصفات صاروخه الجديد، وذلك في محاولة لدحض تصريحات...
اشتكت إسرائيل إيران في مجلس الأمن الدولي، وأكد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم...
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، يوم الإثنين، انتحار شاب من محافظة بابل؛ بسبب...
أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف سعد...
أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو...
افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الضربات التي نفذها...
أفادت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري لم يجهز بعد لتشغيل...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر تجاهل ازمة نفاد الوقود لدى مرافقها الصحية...
كشفت أوساط لبنانية عن زيارة بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة...
أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب...