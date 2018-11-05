تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع طفل من سخنين تعرض للدهس أمام بيته |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |  2019-01-23 11:57:49 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف |  2019-01-23 11:19:00 كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية |  2019-01-23 10:46:59 أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق |  2019-01-23 10:22:20 العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته |  2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |  2019-01-22 22:29:21 اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علامات الحمل تظهر على نانسى عجرم خلال حفلها بـ”لاس فيغاس”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت علامات الحمل على النجمة اللبنانية نانسى عجرم، والتى تنتظر مولودها الثالث، على الرغم من محاولتها اخفائها من خلال ارتداء ملابس واسعة الفنى فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.



 ونشرت نانسى عجرم، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورا لحفلها الفنى فى لاس فيجاس بأمريكا، إن كانت التقطت بزوايا لم تبرز حملها، كما توجهت بالشكر إلى جمهورها.


وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم شهر أغسطس الماضى، عن حملها فى مولودها الثالث دون أن تفصح عن جنسه، عبر حسابها على انستجرام.




كلمات متعلقة

علامات, الحمل, تظهر, على, نانسى, عجرم, خلال, حفلها, بـ”لاس, فيغاس”,

تابعونــا

كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ 2019-01-23 | 14:55:54

أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار...

تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! 2019-01-23 | 12:41:11

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية...

إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة 2019-01-23 | 10:24:43

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن...

رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري 2019-01-23 | 08:53:43

صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ​ياسمين صبري​ التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد...

أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد 2019-01-22 | 19:49:07

مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...

ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ 2019-01-22 | 14:55:26

وجد ممثل تركي شهير نفسه متهمًا بأنه أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي...

الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر 2019-01-22 | 13:15:17

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...

أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 2019-01-22 | 11:54:36

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري ​أحمد السقا​ سيتقاضى أعلى أجر بين...

زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها 2019-01-22 | 10:40:33

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة ​جيهان علامة​ زوجة...

أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو 2019-01-22 | 08:27:50

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام عملية جراحية طحال ضخم وزن 3.5 كيروغرام بطن مريض قرواني ميلاد جراح مستشفى بوريا تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com