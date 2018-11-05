علامات, الحمل, تظهر, على, نانسى, عجرم, خلال, حفلها, بـ”لاس, فيغاس”,

ظهرت علامات الحمل على النجمة اللبنانية نانسى عجرم، والتى تنتظر مولودها الثالث، على الرغم من محاولتها اخفائها من خلال ارتداء ملابس واسعة الفنى فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت نانسى عجرم، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورا لحفلها الفنى فى لاس فيجاس بأمريكا، إن كانت التقطت بزوايا لم تبرز حملها، كما توجهت بالشكر إلى جمهورها.وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم شهر أغسطس الماضى، عن حملها فى مولودها الثالث دون أن تفصح عن جنسه، عبر حسابها على انستجرام.