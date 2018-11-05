استخدام, البول, البشري, في, بناء, منازل, المستقبل, !!,

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يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل...
تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة...
قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية افترس...
كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح...
تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات...
كشف تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اغتصاب طبيب أسترالي متقاعد...
قال مصدر مطلع إن أبل ستبدأ تجميع هواتفها آيفون الأعلى سعرا في الهند من خلال الوحدة...
ستولد أول قطة مستنسخة في الصين في مارس/آذار 2019. وستجري التجربة شركة بكين...
أمرت سلطات التحقيق في مصر بحبس شاب 4 أيام، بعدما قتل شابا آخر بسبب خلاف حول نصف...
وضع خبراء شركة سياحة "Biblio Globus"، قائمة بأكثر الوجهات السياحية شيوعا بين المدن...