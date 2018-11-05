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أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا
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شاهدوا ما حدث لممثلة تشيلية أثناء تصوير إعلان
2018-11-05 09:21:42
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شاهدوا ما حدث لممثلة تشيلية أثناء تصوير إعلان
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