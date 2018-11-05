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1334 حالة إصابة بمرض الحصبة في البلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 أعلنت وزارة الصحة مساء امس الاحد  أن عدد مرضى الحصبة في البلاد يبلغ حاليا ألفا وثلاثمئة وأربعة وثلاثين.



 وقررت الوزارة اتخاذ عدة خطوات لمواجهة تفشي هذا المرض.


ومنها تقييد دخول الزوار الذين لم يتلقوا التطعيم ضده إلى الأقسام الحساسة في المستشفيات.




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