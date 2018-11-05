1334, حالة, إصابة, بمرض, الحصبة, في, البلاد,

أعلنت وزارة الصحة مساء امس الاحد أن عدد مرضى الحصبة في البلاد يبلغ حاليا ألفا وثلاثمئة وأربعة وثلاثين.

وقررت الوزارة اتخاذ عدة خطوات لمواجهة تفشي هذا المرض.ومنها تقييد دخول الزوار الذين لم يتلقوا التطعيم ضده إلى الأقسام الحساسة في المستشفيات.