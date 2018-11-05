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فيديو - اطلاق نار على بيت وسيارات في البعينة نجيدات فجر اليوم
2018-11-05 08:41:15
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اطلاق نار على بيت وسيارات في البعينة نجيدات فجر اليوم
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