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مودريتش يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء مع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبحث ريال مدريد عن حل للإبقاء على نجمه لوكا مودريتش في صفوف الفريق بالموسم المقبل، بعدما كان قريبا من الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية.



وأشارت إذاعة "أوندا سيرو" إلى وجود تطورات جديدة في موقف النجم الكرواتي مع النادي الملكي، بعد توصله لاتفاق مع الإدارة لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2020.


وقال الصحفي إنريكي أورتيجو، في مقابلة مع برنامج "El Transistor"، إن اللاعب ذو الـ33 عاما قد جدد عقده بالفعل مع النادي لعام إضافي.


وأوضح أورتيجو، الذي يعمل في صحيفة موندو ديبورتيفو، بأن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، قد تواصلت مع وكيل اللاعب لإقناعه بالبقاء لموسم آخر، بعد تلقيه عرضا للانضمام إلى إنتر ميلان.


وكان أفضل لاعب في العالم، على مشارف الرحيل عن قلعة الملكي، بعد عودته من المونديال، في ظل اهتمامه بالانتقال للنادي الإيطالي، رفقة مواطنيه مارسيلو بروزوفيتش وسيمي فيرساليكو وإيفان بريسيتش.




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