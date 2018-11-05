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كشف الموعد النهائي لعرض الموسم الأخير من «قيامة أرطغرل»



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت قناة TRT الحكومية التركية عن موعد عرض «قيامة أرطغرل» ، المسلسل التركي الذي ينتظره الجميع منذ فترة طويلة.



موعد عرض «قيامة أرطغرل»


وسيبدأ الموسم الجديد من «قيامة أرطغرل» في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الموافق ليوم الأربعاء. بحسب صحيفة Türkiye Gazetesi التركية، ستشارك الممثل التركية هاند سورال بدور زوجة أرطغرل بك الجديدة.


وفي وقت سابق، تم نشر جدول البرامج للقناة، حيث ظهر مسلسل قيامة أرطغرل بين ترتيب البرامج ليوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. وأعلن منتج المسلسل أن الموسم الخامس من قيامة أرطغرل سيكون الأخير، ليتغير اسم المسلسل في الموسم القادم إلى «قيامة عثمان».


كشف منتج المسلسل التركي «قيامة أرطغرل»، محمد بوزداغ، الإثنين 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت سيؤدي دور البطولة في مسلسل «قيامة عثمان». وتعاقد الممثل الشاب لمدة 5 سنوات مع الشركة المنتجة للمسلسل


جاء ذلك من خلال صورة نشرها بوزداغ عبر حسابه الرسمي في إنستغرام تجمعه بالممثل ذي الـ 33 عاماً. وقال منتج المسلسل، «سيلعب بوراك أوزجيفيت دور البطولة في هذا المشروع الذي نعمل عليه بمنتهى الدقة والحرص منذ سنوات».


من هو بوراك أوزجيفيت؟


ممثل تركي من مواليد 24 ديسمبر 1984 في إسطنبول، صنف أفضل عارض تركي في العام 2003. أصبح الممثل المعروف في الوطن العربي بشخصية «بالي بيك» في مسلسل حريم السلطان، واحداً من أشهر النجوم في الشرق الأوسط. كما يحظى بشعبية كبيرة جداً في داخل وخارج تركيا.


ويعتبر من أكثر المشاهير الأتراك متابعةً على الشبكات الاجتماعية، حيث يتابعه حوالي 12 مليون معجب من جميع الجنسيات.


برز النجم التركي في مسلسلات وأفلام مختلفة نجح خلالها في تقمص الأدوار ببراعة. ولذلك، انهالت عليه العروض الدرامية والإعلانية بمقابل الملايين. وظهر الممثل كوجه إعلاني لماركات مختلفة. وقد بدأ الاستعداد لأداء دوره الجديد بشخصية مؤسس الدولة العثمانية في مسلسل «قيامة عثمان».


واشتهر للممثل التركي العديد من المسلسلات والأفلام، والتي عرضت وبيعت دولياً. مثل مسلسل «حب أعمى» الذي شاركته البطولة فيه نسليهان أتاغول.




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