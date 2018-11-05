ابن, جمال, خاشقجي:, دون, جثمان, لن, نستطيع, تقبل, فكرة, موته,

ناشد ابنا الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي بالحصول على جثة والدهما لدفنه بعد قتله في القنصلية السعودية في تركيا الشهر الماضي.

ووصف صلاح وعبد الله خاشقجي والدهما بأنه "شجاع وكريم"، وقالا إنهما عاشا أسابيع من العذاب والريبة.وقال عبد الله خاشقجي (33 عاماً) خلال مقابلة خاصة مع قناة سي إن إن "آمل حقاً أنه مهما حصل لوالدي أنه لم يتألم كثيراً أو كان الأمر سريعاً أو مات بسلام".وتقول السلطات التركية - التي تؤكد قتله على أيدي فريق أرسل من الرياض- إنها لا تزال تبحث عن بقايا جثة خاشقجي.وكان المدعي العام في تركيا أعلن أن خاشقجي قتل خنقا وقطعت أوصاله على يد فريق أرسل من السعودية خصيصا لإسكاته في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقالت في تقريرها إن المحققين يدرسون فرضية أن جثة خاشقجي ذوبت في الحمض بعد قتله.