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العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تدخل حيز التنفيذ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخلت حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ اليوم .



وتطال الحزمة الجديدة من العقوبات قطاعين حيويين بالنسبة لإيران هما النفط والبنوك ، كما تطال 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.


وتعهدت الإدارة الأميركية بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق ، وتهدف الإدارة الأميركية من وراء تلك العقوبات للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.


كما تطال العقوبات الأميركية على إيران  قطاعات الطاقة والشحن والقطاع المالي.


 وقالت الإدارة الأميركية إنها ستعفي 8 دول من العقوبات على إيران لضمان استقرار اسواق النفط ، مشددة  على أن الإعفاءات من العقوبات لبعض الدول "مؤقتة" ، مطالبة الدول المعفاة بتقليل وارداتها النفطية من إيران .




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