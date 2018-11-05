العقوبات, الأميركية, الجديدة, على, إيران, تدخل, حيز, التنفيذ,

دخلت حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ اليوم .

وتطال الحزمة الجديدة من العقوبات قطاعين حيويين بالنسبة لإيران هما النفط والبنوك ، كما تطال 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.وتعهدت الإدارة الأميركية بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق ، وتهدف الإدارة الأميركية من وراء تلك العقوبات للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.كما تطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات الطاقة والشحن والقطاع المالي.وقالت الإدارة الأميركية إنها ستعفي 8 دول من العقوبات على إيران لضمان استقرار اسواق النفط ، مشددة على أن الإعفاءات من العقوبات لبعض الدول "مؤقتة" ، مطالبة الدول المعفاة بتقليل وارداتها النفطية من إيران .