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تل ابيب:مقتل شخصين بانفجار سيارة والخلفية جنائية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث  باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، سمع دوي انفجار قوي من سيارة في ملتقى الشوارع هليحي وهائيتسيل في مدينة تل أبيب.هذا وإندلعت النيران في السيارة التي انفجرت  وسيارة أخرى.وفقا لمصادر طبية ، تم العثور على رجلين قتلى.


قوات الشرطة ، وقوات الإنقاذ الأخرى متواجدة في المكان.

يطلب من الجمهور الابتعاد عن مكان الحادث.

الخلفية لوقوع الحادث جنائية.




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