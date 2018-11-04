تل, ابيب:مقتل, شخصين, بانفجار, سيارة, والخلفية, جنائية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، سمع دوي انفجار قوي من سيارة في ملتقى الشوارع هليحي وهائيتسيل في مدينة تل أبيب.هذا وإندلعت النيران في السيارة التي انفجرت وسيارة أخرى.وفقا لمصادر طبية ، تم العثور على رجلين قتلى.

قوات الشرطة ، وقوات الإنقاذ الأخرى متواجدة في المكان.يطلب من الجمهور الابتعاد عن مكان الحادث.الخلفية لوقوع الحادث جنائية.