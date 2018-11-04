طنجرة, طبيخ, تؤدي, لنشوب, حريق, في, منزل, بكفركنا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى كفركنا اثر نشوب حريق في مطبخ بسبب طنجرة طبيخ تم تركها على الغاز .

تم اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات.