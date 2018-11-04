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طنجرة طبيخ تؤدي لنشوب حريق في منزل بكفركنا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى كفركنا اثر نشوب حريق  في مطبخ بسبب طنجرة طبيخ تم تركها على الغاز .

تم اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات.
طنجرة طبيخ تؤدي لنشوب حريق في منزل بكفركنا




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