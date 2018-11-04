بعد, 62, عاما, على, اقامتها:رونين, بلوت, يقرر, تغيير, اسم, مدينة, نتسيرت, عليت,

كلمات متعلقةبعد, 62, عاما, على, اقامتها:رونين, بلوت, يقرر, تغيير, اسم, مدينة, نتسيرت, عليت,
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلاً لنشاط الشرطة...
توجه النائب د. يوسف جبارين بطلب رسميّ الى وزير الأديان، يتسحاق فاكنين، لتمويل...
يتابع المركز العربي للتخطيط البديل تسويق قسائم البناء في البلدات العربية، التي...
التقى اليوم الاثنين 4/2/2019 رئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوط رئيس بلدية الناصرة...
توفي اليوم الاثنين في مستشفى تل هشومير مفيد عثمان حماد عيسى (44 عاما) من كفرقاسم...
"انخفاض بنسبة 33% في حوادث الطرق" هذا ما اكده رون اوفير قائد شرطة مسجاف خلال المؤتمر...
جرى مؤخراً وتحت اشراف وحدة الشبيبة في المجلس المحلي جديدة - المكر انتخاب الطالبة...
خطّ مجهولون يرجح انهم من جماعة ما تسمى بتدفيع الثمن من المستوطنين اليهود، فجر...
منذ بداية عام 2019 قتل 30 شخصًا على الطرق, 13 منهم من المجتمع العربي, وقتل اثنان من...
اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الاثنين، رجلا (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد...