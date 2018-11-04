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بعد 62 عاما على اقامتها:رونين بلوت يقرر تغيير اسم مدينة نتسيرت عليت



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت مساء اليوم الأحد خلال لقاء مع مؤيديه أنه قرر تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت بعد 62 عاماً من اقامتها .


وقال بلوت أنه اتخذ هذا القرار لكي يكون للمدينة هوية مستقلة وأن هناك الكثير من سكان الدولة لا يميزون بين الناصرة ونتسيرت عيليت بسبب تشابه الاسماء.

وأردف بلوت:"نتسيرت عيليت اليوم من أكبر المدن في المنطقة , نحن نتمتع بجيرة ممتازة مع البلدات المجاورة ولكن من أجل هوية المدينة علينا تغيير اسمها .

وحول اختيار الاسم قال بلوت أنه سيتوجه للجنة مختصة تضم المدارس والمؤسسات من أجل اختيار اسم مناسب .
بعد 62 عاما على اقامتها:رونين بلوت يقرر تغيير اسم مدينة نتسيرت عليت




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