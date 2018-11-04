بعد, 62, عاما, على, اقامتها:رونين, بلوت, يقرر, تغيير, اسم, مدينة, نتسيرت, عليت,

أعلن رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت مساء اليوم الأحد خلال لقاء مع مؤيديه أنه قرر تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت بعد 62 عاماً من اقامتها .

وقال بلوت أنه اتخذ هذا القرار لكي يكون للمدينة هوية مستقلة وأن هناك الكثير من سكان الدولة لا يميزون بين الناصرة ونتسيرت عيليت بسبب تشابه الاسماء.وأردف بلوت:"نتسيرت عيليت اليوم من أكبر المدن في المنطقة , نحن نتمتع بجيرة ممتازة مع البلدات المجاورة ولكن من أجل هوية المدينة علينا تغيير اسمها .وحول اختيار الاسم قال بلوت أنه سيتوجه للجنة مختصة تضم المدارس والمؤسسات من أجل اختيار اسم مناسب .