نتنياهو, يلتقي, مبعوث, ترامب, الليلة,

والتقى غرينبلات امس زعيم المعارضة تسيبي ليفني في منزل السفير الأمريكي ديفيد فريدمان.

قالت مصادر عبرية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الليلة مع مبعوث الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات لبحث عدة قضايا من بينها الخطة الامريكية للسلام.

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