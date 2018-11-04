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تقدم ملحوظ في بناء استاد عرابة لكرة القدم



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تقدم  ملحوظ في بناء استاد عرابة لكرة القدم وتخصة في البنية التحية لملعب كرة القدم والمدرج حيث تم انهاء المدرج الجنوبي والعمل على المدرج الشمالي .


وكما يبدو فان حلم الشباب العرابي سيتحقق ومن المتوقع افتتاح استاد عرابة الموسم الرياضي القادم .




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