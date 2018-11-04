اعتقال, شابين, من, أم, الفحم, بشبهة, حيازة, السلاح,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على مشتبهين بحيازة سلاح غير قانوني في مدينة أم الفحم.

خلال نشاط مبادر به للحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية، أجرت الشرطة اليوم تفتيش في منزل في مدينة ام الفحم.خلال التفتيش تم ضبك رشاش من نوع كارل جوستاب وتم إلقاء القبض على مشتبهين من سكان المدينة ( 28 و 34 عام) بشبهة حيازة سلاح غير قانوني وستتم إحالتهما الى محكمة الصلح في الخضيرة، غدًا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما.