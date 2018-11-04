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بالصور:السيتي يسحق ساوثهامبتون وينفرد بصدارة البريميرليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 6-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ11.


وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من لاعب ساوثهامبتون ويسلي هويت بالخطأ في مرماه (الدقيقة 6)، وسيرجيو أجويرو (الدقيقة 12) ودافيد سيلفا (الدقيقة 18) ورحيم سترلينج (الدقيقة 45+2 و67)، وليروي ساني (90+1)، فيما سجّل داني إنجر هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة، يتصدّر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوّقا على ليفربول بفارق نقطتين، أما ساوثهامبتون فتوقّف رصيده عند 7 نقاط ليظل في المركز الـ16.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا تعديلا واحدا على تشكيلته الأساسية، فجلس الدولي الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء لصالح الألماني ليروي ساني.

أما مدرب ساوثهامبتون مارك هيوز، فقام بـ3 تعديلات على تشكيلته الأساسية، فشارك كل من بيير-إميل هويبرج وجيمس وارد-براوس وشابن لونج مكان أوريول روميو ومحمد اليونسي وتشارلي أوستن.


تقدّم مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة عندما تلقّى ساني تمريرة من برناردو سيلفا، قبل أن يتقدّم بالكرة ويحاول تسديدها في الزاوية السفلى، ليكملها هويت بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 12، بعد مجهود فردي ناجح من سترلينج الذي مرر الكرة إلى المتحفّز أجويرو ليودعها في الشباك.

وبعد الهدف الثاني بـ6 دقائق، عزّز السيتي تقدّمه بالهدف الثالث، بعدما استقبل ساني كرة سترلينج ثم أرسلها نحو دافيد سيلفا الذي وضعها في المرمى.

وتحسّن أداء الفريق الضيف مع مرور الوقت، وتمكّن من تقليص الفارق في الدقيقة 30، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له إثر عرقلة إنجز من قبل حارس مانشستر سيتي إيديرسون، فنفّذ اللاعب نفسه الركلة بنجاح.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 42، بعد سقوط سترلينج داخل المنطقة عقب تخطّيه ماريو ليمينا، بيد أن الحكم أمر بمواصلة اللعب، ثم وضع سترلينج اسمه على لائحة المسجّلين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل، عندما انطلق أجويرو بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يمررها إلى سترلينج الذي فشل في اللمسة الأولى، قبل أن يحصل على فرصة ثانية ويودع الكرة في الشباك.


رد قوي

أنقذ إيديرسون مرمى سيتي على دفعتين في بداية الشوط الثاني بعدما تصدّى لتسديدة وارد-براوس ومتابعة إنجز في الدقيقة 49، ثم تدخّل الحارس البرازيلي مجدّدا لإبعاد رأسية من إنجز في الدقيقة 55.
ورد مانشستر سيتي في الدقيقة 62 عندما ارتطمت كرة مقوّسة من ساني بإطار المرمى، ونال الضيوف عقابهم على إهدار الفرص بالدقيقة 67، بعدما تلقّى سترلينج تمريرة أجويرو ووضع الكرة من تحت الحارس أليكس ماكارثي داخل المرمى.
وأجرى ساوثهامبتون تبديلاته بإشراك اليونسي ومايكل أوبافيمي مكان ناثان ريدموند ووارد-براوس، فيما دخل فيل فودين وفابيان ديلف في تشكيلة السيتي.

وأهدر ساوثهامبتون فرصة في الدقيقة 84، عندما مرّر البديل ستيوارت أرمسترونج الكرة إلى لونج الذي سيطر عليها قبل أن يسدّدها بجانب المرمى، ثم جاء الدور على ساني ليحرز الهدف السادس لفريقه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عن طريق تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 6-1.




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