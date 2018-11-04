هذا, ما, قالته, اصالة, بعد, تسريب, أغنيتها,

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مسرّب للفنانة المصرية ​آمال ماهر​ وهي تغني أغنية ” ​الحقيقة​ ” التي أصدرتها الفنانة السورية ​أصالة​ نصري مؤخراً.

وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حيث المقارنة بين أداء ماهر للأغنية وأداء أصالة.وبعد الأخذ والردّ كثيراً علّقت أصالة عبر تغريدتين على حسابها على تويتر قالت في الاولى: “دعونا نغنّي وأفسحوا لخيالكم فرصة الإستمتاع دون قيود، فإنّ كان لأغنية ( الحقيقه) أكثر من صاحب ، لنّ يضرّ المستمع بشيء بل على العكس، سيفتح ذلك فرصة أحلى لحدود أوسع ومنافسة أجمل لأغنية ستكون فاتحة لإعادة زمن انطوى بحلاوة كانت فيه وجمال وإبداع بتكرار ذات الأغنيه بأصوات عديده(١)”.ثم تابعت: “فإنّ سبقْت بإنتشار ( الحقيقة) وسبقتني العزيزه آمال بغنائها وسواء كانت لي أمّ هي لها ، فذلك سيزيد من حلاوتها واختلاف أدائها سيجعل منّها أغنية فريدة ، دعوا الفنّ يعيش بسلام ، دعونا نتنافس بحبّ واستمتعوا بالصّدف الّتي كان من المفروض أنّ تكون عادة ، أوّ عادي(٢)”.يشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد والحان وليد سعد و نتاج تركي آل الشيخ.