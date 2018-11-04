تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |  2018-12-19 13:28:13 الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة |  2018-12-19 13:30:01 مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو |  2018-12-19 12:47:29 شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها |  2018-12-19 12:39:57 رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا |  2018-12-19 12:32:03 أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة |  2018-12-19 12:30:46 لدغة العقرب علاج فعال للألم |  2018-12-19 12:27:59 المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات |  2018-12-19 12:25:16 ندوة في البيت العربي بمدريد وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية |  2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذا ما قالته اصالة بعد تسريب أغنيتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مسرّب للفنانة المصرية ​آمال ماهر​ وهي تغني أغنية ” ​الحقيقة​ ” التي أصدرتها الفنانة السورية ​أصالة​ نصري مؤخراً.


وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حيث المقارنة بين أداء ماهر للأغنية وأداء أصالة.

 وبعد الأخذ والردّ كثيراً علّقت أصالة عبر تغريدتين على حسابها على تويتر قالت في الاولى: “دعونا نغنّي وأفسحوا لخيالكم فرصة الإستمتاع دون قيود، فإنّ كان لأغنية ( الحقيقه) أكثر من صاحب ، لنّ يضرّ المستمع بشيء بل على العكس، سيفتح ذلك فرصة أحلى لحدود أوسع ومنافسة أجمل لأغنية ستكون فاتحة لإعادة زمن انطوى بحلاوة كانت فيه وجمال وإبداع بتكرار ذات الأغنيه بأصوات عديده(١)”.

ثم تابعت: “فإنّ سبقْت بإنتشار ( الحقيقة) وسبقتني العزيزه آمال بغنائها وسواء كانت لي أمّ هي لها ، فذلك سيزيد من حلاوتها واختلاف أدائها سيجعل منّها أغنية فريدة ، دعوا الفنّ يعيش بسلام ، دعونا نتنافس بحبّ واستمتعوا بالصّدف الّتي كان من المفروض أنّ تكون عادة ، أوّ عادي(٢)”.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد والحان وليد سعد و نتاج تركي آل الشيخ.
هذا ما قالته اصالة بعد تسريب أغنيتها




كلمات متعلقة

هذا, ما, قالته, اصالة, بعد, تسريب, أغنيتها,

تابعونــا

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو 2018-12-19 | 10:16:29

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...

راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس 2018-12-19 | 08:36:25

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع...

الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح 2018-12-18 | 23:55:29

بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عام التسامح، حمل الفنان...

نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت 2018-12-18 | 19:21:56

أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت...

درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور 2018-12-18 | 15:00:18

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة لها، ظهرت فيها...

كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا 2018-12-18 | 12:40:12

استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة رأس السنة، وقرر تعويض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت الثلاثاء منخفض جوي امطار كتلة باردة البلاد توقعات حالة الطقس كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية إنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة ايام دامية حوادث طرق جرائم قتل مصرع مقتل دهسا اطلاق نار ام الفحم عبلين رهط اللد رومانيا المغار بيت جن طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com