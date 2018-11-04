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أم الفحم:تشييع جثمان الشاب محمود محاجنة ضحية حادث القتل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شييع اهالي مدينة ام الفحم بعد صلاة العشاء من اليوم الاحد جثمان الشاب المرحوم محمود امين محاجنة (20 عاماً) ضحية جريمة اطلاق النار التي وقعت مساء أول امس الجمعة في المدينة.


هذا وانطلقت الجنازة من مسجد المحاجنة الى مثواه اللخير بمقبرة المحاجنة والمحاميد.




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