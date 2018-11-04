الوزن, يقصر, العمر.., هذا, ما, تفعله, السمنة, والنحافة,

أشارت دراسة بريطانية حديثة، نشرت مجلة " #لانسيت" الطبية نتائجها، إلى أن الوزن الزائد أو الناقص يقصران العمر.

وفي الدراسة التي شملت أكثر من مليوني شخص بريطاني، حول مدى تأثير الوزن الزائد أو الناقص على حياة الإنسان، توصل الباحثون إلى أن أصحاب الأجسام الصحية والمتناسقة ممن تبلغ أعمارهم أربعين عاما، هم أقل البشر عرضة للأمراض الخطيرة.وبلغة الأرقام، فإن الرجال الذين يعانون من زيادة في الوزن يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع بـ أربع سنوات وشهرين، والنساء البدينات يمتن قبل نهاية عمرهن المتوقع بـ ثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك بالمقارنة مع أصحاب الأجسام الرشيقة الصحية.أما الرجال الذين يعانون من نقص في الوزن، فعادة ما يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع بأربع سنوات وثلاثة شهور، والنساء اللاتي يعانين من نقص في الوزن يمتن قبل نهاية عمرهن بأربع سنوات وخمسة أشهر.الدراسة استخدمت معيار مؤشر كتلة الجسم، بتقسيم وزن الإنسان بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر للتفريق بين الأجسام الرشيقة عن غيرها.وبناء على ما سبق، فإن الأجسام التي تراوحت نتائجها بين 18.5 و25، حسب مؤشر كتلة الجسم، تعتبر هي الصحية والرشيقة.