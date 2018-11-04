تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |  2019-01-11 12:38:29 الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً |  2019-01-11 12:37:40 مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس |  2019-01-11 11:20:45 الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع |  2019-01-11 11:08:50 ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت |  2019-01-11 10:56:32 اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان |  2019-01-11 11:00:23 حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا |  2019-01-11 11:00:31 النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-11 10:10:14 أوري شور لـ"الصنارة": هذا الشتاء أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ولكنه لن يسد العجز الكبير في مصادر المياه |  2019-01-11 11:30:01 مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا |  2019-01-11 10:01:16 عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ |  2019-01-11 09:49:27 رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا |  2019-01-11 09:23:38 المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا |  2019-01-11 08:43:43 الطيبي ل"الصنارة": "الحوار" الوحيد الذي جرى منذ الانفصال هو الإسفاف والحوار الساقط والقذر لبعض نشطاء الفيسبوك |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوزن يقصر العمر.. هذا ما تفعله السمنة والنحافة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشارت دراسة بريطانية حديثة، نشرت مجلة " #لانسيت" الطبية نتائجها، إلى أن الوزن الزائد أو الناقص يقصران العمر.



وفي الدراسة التي شملت أكثر من مليوني شخص بريطاني، حول مدى تأثير الوزن الزائد أو الناقص على حياة الإنسان، توصل الباحثون إلى أن أصحاب الأجسام الصحية والمتناسقة ممن تبلغ أعمارهم أربعين عاما، هم أقل البشر عرضة للأمراض الخطيرة.

وبلغة الأرقام، فإن الرجال الذين يعانون من زيادة في الوزن يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع بـ أربع سنوات وشهرين، والنساء البدينات يمتن قبل نهاية عمرهن المتوقع بـ ثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك بالمقارنة مع أصحاب الأجسام الرشيقة الصحية.

أما الرجال الذين يعانون من نقص في الوزن، فعادة ما يموتون قبل نهاية عمرهم المتوقع بأربع سنوات وثلاثة شهور، والنساء اللاتي يعانين من نقص في الوزن يمتن قبل نهاية عمرهن بأربع سنوات وخمسة أشهر.

الدراسة استخدمت معيار مؤشر كتلة الجسم، بتقسيم وزن الإنسان بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر للتفريق بين الأجسام الرشيقة عن غيرها.

وبناء على ما سبق، فإن الأجسام التي تراوحت نتائجها بين 18.5 و25، حسب مؤشر كتلة الجسم، تعتبر هي الصحية والرشيقة.
الوزن يقصر العمر.. هذا ما تفعله السمنة والنحافة




كلمات متعلقة

الوزن, يقصر, العمر.., هذا, ما, تفعله, السمنة, والنحافة,

تابعونــا

دراسة جديدة تثبت "قوائد مذهلة" للأطعمة الغنية بالألياف دراسة جديدة تثبت "قوائد مذهلة" للأطعمة الغنية بالألياف 2019-01-11 | 08:39:22

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف...

كيف يستجيب الجسم لفقدان الحبيب؟ كيف يستجيب الجسم لفقدان الحبيب؟ 2019-01-10 | 16:45:37

اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...

10 طرق تضمن لك هضم الطعام "بكل سلاسة" 10 طرق تضمن لك هضم الطعام "بكل سلاسة" 2019-01-10 | 15:18:25

يعاني كثير من الناس من مشكلات في الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل...

اكتشاف طريقة جديدة لتحفيز المناعة لتدمير السرطان اكتشاف طريقة جديدة لتحفيز المناعة لتدمير السرطان 2019-01-10 | 11:15:41

اكتشف علماء الكلية الطبية بجامعة هارفارد بالتعاون مع علماء من جامعة بار-إيلان...

الموسيقى تنقذ البشر من مرض شائع! الموسيقى تنقذ البشر من مرض شائع! 2019-01-10 | 10:10:18

وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة...

فاكهة تحمي الأسنان من خطر التسوس! فاكهة تحمي الأسنان من خطر التسوس! 2019-01-10 | 08:27:29

يحث أطباء الأسنان الشركات المصنعة لغسول الفم ومعاجين الأسنان على البدء في...

علاج جديد للأمراض المزمنة يفصّل على مقاس المريض علاج جديد للأمراض المزمنة يفصّل على مقاس المريض 2019-01-09 | 21:43:13

أعلنت الهيئة الوطنية العمومية للصحة في بريطانيا عن برنامج جديد في إطار ما يعرف...

10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين 10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين 2019-01-09 | 18:26:19

إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...

علماء: ألعاب الفيديو تجعلنا أكثر ذكاء! علماء: ألعاب الفيديو تجعلنا أكثر ذكاء! 2019-01-09 | 14:19:23

نشرت مجلة "Nature" نتائج دراسة قام بها علماء من الصين وكندا تبين تأثير ألعاب الفيديو...

"موت" الخلايا العصبية طريق التغلب على شيخوخة الدماغ "موت" الخلايا العصبية طريق التغلب على شيخوخة الدماغ 2019-01-09 | 13:02:46

اكتشف علماء برتغاليون أن موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض ألزهايمر، هو رد فعل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق منطقة مفتوحة اعشاب دالية الكرمل طائرات اطفاء اخماد قرية طقس حار درجات ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية سقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه 5 جرائم قتل خلال شهر تقريبا في المجتمع العربي الشرطة التحقيق ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان اصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com