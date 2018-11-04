الوزن, يقصر, العمر.., هذا, ما, تفعله, السمنة, والنحافة,

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أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف...
اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...
يعاني كثير من الناس من مشكلات في الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل...
اكتشف علماء الكلية الطبية بجامعة هارفارد بالتعاون مع علماء من جامعة بار-إيلان...
وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة...
يحث أطباء الأسنان الشركات المصنعة لغسول الفم ومعاجين الأسنان على البدء في...
أعلنت الهيئة الوطنية العمومية للصحة في بريطانيا عن برنامج جديد في إطار ما يعرف...
إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
نشرت مجلة "Nature" نتائج دراسة قام بها علماء من الصين وكندا تبين تأثير ألعاب الفيديو...
اكتشف علماء برتغاليون أن موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض ألزهايمر، هو رد فعل...