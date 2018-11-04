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غدا: مظاهرات "المسير البحري" مستمرة في القطاع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت هيئة الحراك الوطني بغزة، عن إطلاق المسير البحري والبري، الخامس عشر، صوب الحدود الشمالية لقطاع غزة.


وأعلنت الهئية في مؤتمر صحفي في ميناء الصيادين بغزة، استمرار الحراك الخامس عشر، غدا الاثنين، في الساعة الثانية بعد الظهر بمشاركة عشرات القوارب.ودعا رئيس هيئة الحراك ادهم أبو سلمية، الى المشاركة الجماهيرية الحاشدة على الارض، لمساندة الحراك البحري.

وقال ابو سملية: "لا يمكن التخلي عن الفعل الشعبي النضالي أو مقايضته بأثمان سياسية".

من جانبه قال القيادي في الجبهة الديموقراطية طلال ابو ظريفة، إن المسير البحري الخامس عشر، يأتي في اطار تكاملي مع مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية.


وأضاف: "لا يمكننا التخلي عن الشكل النضالي المهيب لمسيرات العودة".


وتأتي المسيرات في ظل الحديث عن تهدئة تراعاها مصر والأمم المتحدة بين الفصائل واسرائيل.
غدا: مظاهرات "المسير البحري" مستمرة في القطاع




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