مازن, عدوي:أشكر, عماد, دحله, على, الفترة, الماضية, وادعو, لفتح, صفحة, جديدة, في, طرعان,

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أعلنت صحة غزة، أن طواقمها الطبية أنقذت حياة طفل (12 عاماً) بعد دقائق من اعلان...
شهدت مدينة عرابة اليوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة...
زار اليوم مدير عام وزارة التّربية، شموئيل ابواب عددا من المدارس الكنائسيّة في...
تمكن المقدسيون اليوم الجمعة، من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب نداءات...
يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يوم 27 الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في...
,قدمت الاحزاب العربية للجنة الانتخابات للكنيست قائمتين لخوض الانتخابات. وقدمت...
يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن...
ضمنت إسرائيل اليوم لنفسها مكانا بين الدول العظمى القليلة الأعضاء في نادي الفضاء...
وافقت الحكومة على تصدير تفاح للمزارعين الدروز في قرى الجولان الى سوريا. ويقدر...