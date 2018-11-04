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برشلونة يخطط لضم لاعب تشيلسي في الشتاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى برشلونة إلى تعزيز دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلين.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة جدد اهتمامه بالبرازيلي ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، وسيكون مهتمًا بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد  صاحب الـ31 عامًا مع البلوز، بنهاية الموسم الحالي، ما سيدفع تشيلسي للموافقة على بيعه في الشتاء خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن لويز لن يكون مهتمًا بتجديد عقده مع تشيلسي، لاسيما أن الفريق لديه إستراتيجية التجديد لمدة عام إضافي للاعبين الذين تخطوا الـ30 عاما.

ويشعر لويز بالسعادة حاليًا في تشيلسي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي يمنحه الكثير من الدقائق ويعتمد عليه بشكل أساسي في الدفاع.
برشلونة يخطط لضم لاعب تشيلسي في الشتاء




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