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عليك البكاء ولو مرة واحدة أسبوعياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تبيَّن أنَّ #البكاء مفيد للإنسان، سواء النساء أو الرجال، حيث أوصت دراسة علمية حديثة بالبكاء ولو لمرة واحدة في الأسبوع، ووجدت أن #البكاء_يُخفف_من_الضغوط على الشخص بما يؤدي إلى تحسين صحته وتجنيبه الأمراض التي يمكن أن تنتج عن #الضغوط_النفسية ومتاعب الحياة اليومية.


وانتهت دراسة أكاديمية أجريت في اليابان إلى أن البكاء أفضل من الضحك أو النوم أو الاسترخاء أو تناول فنجان من القهوة وذلك من أجل التخفيف من الضغوط اليومية للحياة، حيث أوصت بالبكاء أو ذرف الدموع مرة واحدة على الأقل أسبوعياً من أجل التمتع بحياة أفضل صحياً.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت جريدة "اندبندنت" البريطانية تقريراً عنها اطلعت عليه "العربية.نت" فقد نجح رجل مختص يُدعى هيدفومي يوشيدا في أن يُصبح "معلم البكاء" في اليابان، حيث أجرى العديد من ورشات العمل والمحاضرات التي تشرح أهمية البكاء وفوائد ذرف الدموع لتلاميذ يتوزعون في مختلف أنحاء اليابان.

وقال يوشيدا إن التجارب التي أجراها أثبتت أن البكاء أكثر فعالية من الضحك أو النوم في مكافحة الضغوط اليومية للحياة.

ويشير "معلم البكاء" إن الاستماع إلى الموسيقى المؤثرة ومشاهدة الأفلام الحزينة وقراءة القصص المبكية كلها أشياء مفيدة في مكافحة ضغوط الحياة، وتؤدي إلى تحسين المزاج العام للشخص، كما توفر صحة أفضل لصاحبها، وتؤدي إلى خفض نبضات القلب، كما تؤدي إلى توفير صحة عقلية أفضل للشخص.

وتنقل "اندبندنت" عن يوشيدا قوله: "إذا بكيت لمرة واحدة في الأسبوع فهذا يمكن أن يوفر لك حياة هادئة وخالية من الضغوط النفسية".

وكان يوشيدا قد انضم في العام 2014 إلى فريق بحثي أكاديمي في كلية الطب بجامعة "توهو" بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبدأ بعد ذلك سلسلة من المحاضرات التي تهدف إلى رفع التوعية لدى الناس بفوائد البكاء.
عليك البكاء ولو مرة واحدة أسبوعياً




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