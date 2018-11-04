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تل السبع:انسحاب موسى الاعسم من الانتخابات وفوز عمر ابو رقيق برئاسة المجلس المحلي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعلن مرشح الرئاسة لمجلس تل السبع موسى الأعسم انسحابه من الانتخابات ولن يخوض الجولة الثانية , بهذا فاز الممرض عمر ابو رقيق برئاسة المجلس المحلي بالتزكية .


يشار الى أنه في الجولة الاولى لم يستطيع اي من المرشحين حسم الانتخابات وتقررت الجولة الثانية بين ابو رقيق والاعسم وبعد انسحاب الاخير ستكون الجولة الثانية مجرد تحصيل حاصل  .

تل السبع:انسحاب موسى الاعسم من الانتخابات وفوز عمر ابو رقيق برئاسة المجلس المحلي




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