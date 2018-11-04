تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |  2019-01-03 19:36:23 وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع |  2019-01-03 19:34:21 مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي |  2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر تعلن مقتل 19 متورطا بالهجوم على الاقباط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 19 "إرهابيا" متورطين في الهجوم على الأقباط بمحافظة المنيا، الجمعة، الذي قتل خلاله 7 أشخاص.


وقال بيان صادر عن الوزارة إنه "تم العثور على عناصر من الخلية المنفذة للحادث في إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا".


ويشير البيان إلى أنه "خلال مداهمة المنطقة المشار إليها قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران. وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية، كما عثر بحوزتهم على بنادق ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية".

وشن مسلحون هجوما على حافلتين تضم أقباطا وهم في طريق عودتهم من تعميد طفل في دير، بمحافظة المنيا، جنوبي القاهرة.

وفتح المسلحون النار على حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا، فقتلوا 7 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة وأصابوا 18 آخرين بينهم أطفال، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضحايا، وقال إنهم شهداء وتعهد بمواصلة الحملة الأمنية على المتطرفين.

وقال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا للمشيعين في كنيسة الأمير تادرس والدموع تنهمر على وجهه: "مزيج من اتجاهين من المشاعر يسيطران علي وجدان الأقباط. الفخر بالاستشهاد والحزن لتكرار وقائع مؤلمة والألم لكون الأقباط من أبناء الوطن وجزءا من نسيجه المتلاحم".

وأثناء التشييع، تدفقت الحشود من داخل الكنيسة وسط صراخ ونحيب وصلوات برفقة 6 نعوش بيضاء.




كلمات متعلقة

مصر, تعلن, مقتل, 19, متورطا, بالهجوم, على, الاقباط,

تابعونــا

رشيدة طليب بثوب فلسطيني داخل الكونغرس رشيدة طليب بثوب فلسطيني داخل الكونغرس 2019-01-03 | 23:27:12

دخلت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان...

اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين 2019-01-03 | 18:26:43

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً...

إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات 2019-01-03 | 18:21:39

وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات،...

النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي 2019-01-03 | 16:27:44

عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة اليوم الخميس للمدانين من قبل النيابة...

عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي 2019-01-03 | 13:35:30

أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس،...

عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد 2019-01-03 | 12:25:19

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين اليوم الخميس، بأن أكثر من...

ترامب: خسرنا سوريا منذ وقت طويل وهي ليست سوى الرمل والموت! ترامب: خسرنا سوريا منذ وقت طويل وهي ليست سوى الرمل والموت! 2019-01-03 | 06:48:27

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت...

مصر.. وفاة كاميليا أنور السادات مصر.. وفاة كاميليا أنور السادات 2019-01-03 | 06:47:01

أكدت مصادر من أسرة السادات وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن...

السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل 2019-01-02 | 21:22:02

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال...

حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية 2019-01-02 | 14:57:45

عبّر مسؤول كبير في حزب الله اللبناني عن اعتقاده في قرب تشكيل الحكومة الجديدة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهرنعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفاكفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية شجار عنيف بلدة كفر مندا مفرقعات انتخابات رئاسة اعتقالات مجلس اصابات اعتقالات ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعناصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة سخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com