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سفير مصر الجديد يصل تل أبيب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل السفير المصري الجديد لدى إسرائيل، خالد عزمي، اليوم الأحد، إلى تل أبيب لتولي مهام منصبه خلفا للسفير حازم خيرت، الذي احيل الى التقاعد.


وسيقدم السفير الجديد غدا نسخة من أوراق اعتماده لرئيس قسم الرموز والطقوس في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

يشار الى ان السفير المصري الجديد، والسفير الأردني الجديد غسان المجالي، وسفراء جدد آخرين سيقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الخميس المقبل.

ويذكر ان عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل، كلا من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل، في مقابل تعيين 11 سفيرا لإسرائيل في القاهرة خلال هذه السنوات.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد اقرت مؤخرا تعيين اميرة اورون سفيرة إسرائيل القادمة في القاهرة، وستخلف اورون السفير الحالي دافيد غوفرين لتصبح اول امرأة تتولى مهام هذا المنصب الدبلوماسي الارفع في مصر.
سفير مصر الجديد يصل تل أبيب




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