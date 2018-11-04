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ابرز اللقطات من رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان لأستراليا ونيوزلندا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابرز اللحطات الرومانسية التي التقطتها عدسات الصحافة خلال زيارة الأمير هاري وزوجته ميغان اثناء رحلتهما الى استراليا, نيوزيلندا, تونغا وفيجي.





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