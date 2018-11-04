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يوفنتوس مهدد بفقدان نجمه أمام مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات نادي يوفنتوس مهددًا بفقدان أحد عناصره المهمة، خلال مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه من المتوقع غياب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم البيانكونيري، عن مباراة الأربعاء المقبل أمام اليونايتد، بعد شعوره بآلام في كاحله، قبل مباراة كالياري أمس، خرج بسببها من قائمة الفريق.

وأضافت أن ماندزوكيتش كان قد غاب أيضًا عن مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد بأولد ترافورد ومن ثم إمبولي، بسبب الإصابة، إلا أنه عاد وشارك في مباراة ضد فريق يوفنتوس تحت 23 سنة، قبل أن يشعر بانزعاج جديد، سيبقيه خارج موقعة الأبطال.

وتابعت الصحيفة أن ماندزوكيتش سيخضع لفحوصات طبية لفهم طبيعة الانتكاسة وموعد العودة للمشاركة بشكل طبيعي.

في المقابل، سلطت الصحيفة الضوء على عودة قائد السيدة العجوز جورجيو كيليني من الإصابة، موضحة أنه قد يبدأ في خط الدفاع أمام مان يونايتد برفقة ليوناردو بونوتشي.
يوفنتوس مهدد بفقدان نجمه أمام مانشستر يونايتد




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