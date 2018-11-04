عقدت نقابة المحامين في لواء الشمال مساء أمس مؤتمراً بعنوان: "قانون القومية ... مرحلة جديدة" في بيت المحامين في الناصرة .

افتتح المؤتمر المحامي خالد حسني الزعبي، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، الذي تطرق في كلمته لقانون القومية وتأثيره على حقوق المواطنين العرب في البلاد.وأضاف: " أن لواء الشمال هو اللواء الذي بُني على المساواة والشراكة بين المحامين العرب واليهود، وهو الذي قرر ان يأخذ موقفاً من قانون القومية في ظل صمت اللجنة المركزية نقابة المحامين".بعدها استضاف لواء الشمال حلقة نقاش ادارها د. رائف زريق، محاضر في الكلية الأكاديمية اونو ومركز مينيرفا جامعة تل أبيب وتحدث فيها البروفيسور مردخاي كرمنتسر، محاضر في كلية الحقوق، الجامعة العبرية بالقدس الذي أكد: " أن هناك ضرر جدي ناتج عن هذا القانون، وأن المطلب يجب أن يكون الغاء القانون وليس اجراء التعديلات عليه".بينما تحدث المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة عن جوانب عينية في القانون من خلال مقارنته مع قوانين الابرتهايد في جنوب افريقيا، وقال أن: " القانون يستثني الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين في اسرائيل ويخلق واقعاً لا يمكن تحقيق المساواة فيه".د. افيعاد باكشي، رئيس القسم القانوني بمنتدى سياسة المجتمع بالكلية الاكاديمية اونو (أحد الذين ساهموا في نص القانون) أكد في مداخلته أن يهودية الدولة كانت راسخة منذ وثيقة الاستقلال مدعياً على أن تأثيرات القانون رغم أهميته لا تمس بالحقوق الفردية والجماعية للأقليات.وفي نهاية الندوة جرى حوار بين المتحدثين والجمهور اختتمه د. رائف زريق بالتأكيد على أهمية مثل هذه الندوات للتوعية حول قضايا هامة من حقوق الانسان.