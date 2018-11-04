تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |  2018-12-26 15:02:13 لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة |  2018-12-26 14:21:24 السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" |  2018-12-26 14:11:21 مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! |  2018-12-26 13:51:57 السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل |  2018-12-26 13:55:39 تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول |  2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ايطاليا:مقتل 10 أشخاص جراء الفيضانات في جزيرة صقلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي عشرة أشخاص، بينهم تسعة من عائلة واحدة، مصرعهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت عاصمة جزيرة "صقلية" (باليرمو) حيث ارتفع منسوب المياه في نهر المدينة بسرعة بسبب هطول كمية كبيرة من الأمطار في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت المصادر اليوم الأحد أن عمال الإنقاذ في جزيرة صقلية تمكنوا من انتشال 9 جثث (بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و3 سنوات و15 عاما) من منزل واقع في (كاستلداتشا) بالقرب من العاصمة (باليرمو) غمرته المياه في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة، مضيفا أنه تم العثور على جثة شخص آخر في بلدة (فيكاري).

وكان أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم - الأسبوع الماضي - جراء العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية التي شهدتها أنحاء إيطاليا.




كلمات متعلقة

ايطاليا:مقتل, 10, أشخاص, جراء, الفيضانات, في, جزيرة, صقلية,

تابعونــا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا 2018-12-26 | 17:21:38

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا مساء الثلاثاء نفذته 6...

لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة 2018-12-26 | 15:55:35

في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني...

روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً 2018-12-26 | 15:08:28

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل...

مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! 2018-12-26 | 14:11:21

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام...

الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة 2018-12-26 | 11:23:55

قال وزير الخارجية والمغتربينالفلسطيني رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس...

بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها 2018-12-26 | 11:22:17

تعمل دول الخليج على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد ثماني سنوات من تعليق...

انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق 2018-12-25 | 22:18:21

افادت مصادر سورية بوقوع عدة غارات مساء اليوم على مطار دمشق حيث قالت انها استهدفت...

نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية 2018-12-25 | 19:42:20

قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء الحكومة بجولة في الحدود الشمالية حيث يقوم...

الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان 2018-12-25 | 14:16:14

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات...

"أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً 2018-12-25 | 12:53:25

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين، مقتل 37 محتجاً سودانياً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد احتراق سيارة شارع 1 القدس تل ابيب اطفاء اخماد حريق اندلاع خصوصيةرومانيا طب تعليم طب دراسة طلاب حوادث عمل حوادث طرق دير حنا اللد رهط قريناوي زبيدي مجدي سالم ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةسائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي تاليا تولين اول مواليد تؤأمين شفاعمرو مستشفى العائلة المقدسة رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحهيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب شجرة انهارت انهيار على حافلة باص اصابة خطيرة بالغة شابة مسافرةعرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com