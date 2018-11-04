ايطاليا:مقتل, 10, أشخاص, جراء, الفيضانات, في, جزيرة, صقلية,

لقي عشرة أشخاص، بينهم تسعة من عائلة واحدة، مصرعهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت عاصمة جزيرة "صقلية" (باليرمو) حيث ارتفع منسوب المياه في نهر المدينة بسرعة بسبب هطول كمية كبيرة من الأمطار في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر اليوم الأحد أن عمال الإنقاذ في جزيرة صقلية تمكنوا من انتشال 9 جثث (بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و3 سنوات و15 عاما) من منزل واقع في (كاستلداتشا) بالقرب من العاصمة (باليرمو) غمرته المياه في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة، مضيفا أنه تم العثور على جثة شخص آخر في بلدة (فيكاري).وكان أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم - الأسبوع الماضي - جراء العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية التي شهدتها أنحاء إيطاليا.