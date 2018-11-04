مواطن, من, دبورية, يطعن, جاره, في, مقهى, بالعفولة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مواطن بالخمسينيات من عمره قام بطعن جاره في مقهى بمدينة العفولة صباح اليوم الأحد .

وأضاف البيان ان المشتبه وجاره وصلوا الى مقهى في مدينة العفولة لحل خلاف بينهما وخلال الجلسة تطور جدال بينهما واسفر عن حادث الطعن , المصاب وصفت جراحه بالطفيفة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج .المشتبه وصل الى محطة الشرطة في العفولة وعليه علامات عنف ونقل ايضا للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث .