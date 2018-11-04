تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 17:16:12 نجم ريال مدريد يدرس الرحيل |  2019-01-22 17:14:12 لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ |  2019-01-22 17:11:12 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 |  2019-01-22 17:09:26 النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب |  2019-01-22 17:02:52 غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي |  2019-01-22 14:55:28 "إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل |  2019-01-22 14:45:40 رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ |  2019-01-22 14:55:21 غدا - الشيخ رائد صلاح يدلي بشهادته ردا على لائحة الاتهام |  2019-01-22 14:15:11 غزة- 1250 مريض عيون قد يفقدون الابصار بسبب أزمة الوقود |  2019-01-22 14:15:08 شقيق الحريري في زيارة للأسد |  2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |  2019-01-22 13:15:28 عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! |  2019-01-22 12:29:10 ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا |  2019-01-22 12:19:19 انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه |  2019-01-22 11:45:33 36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواطن من دبورية يطعن جاره في مقهى بالعفولة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مواطن بالخمسينيات من عمره قام بطعن جاره في مقهى بمدينة العفولة صباح اليوم الأحد .


وأضاف البيان ان المشتبه وجاره وصلوا الى مقهى في مدينة العفولة لحل خلاف بينهما وخلال الجلسة تطور جدال بينهما واسفر عن حادث الطعن , المصاب وصفت جراحه بالطفيفة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج .

المشتبه وصل الى محطة الشرطة في العفولة وعليه علامات عنف ونقل ايضا للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث .
مواطن من دبورية يطعن جاره في مقهى بالعفولة




كلمات متعلقة

مواطن, من, دبورية, يطعن, جاره, في, مقهى, بالعفولة,

تابعونــا

النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب 2019-01-22 | 17:09:26

قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، ان المعايير الجديدة التي...

غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي 2019-01-22 | 17:02:52

اصيب جندي في الجيش الاسرائيلي برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع...

غدا - الشيخ رائد صلاح يدلي بشهادته ردا على لائحة الاتهام غدا - الشيخ رائد صلاح يدلي بشهادته ردا على لائحة الاتهام 2019-01-22 | 14:55:21

من المقرر أن تستمع محكمة الصلح في حيفا، يوم غد الأربعاء، إلى أقوال وردود الشيخ...

ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا 2019-01-22 | 12:29:10

ادانت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء 6 اشخاص افراد عائلة من بلدة كفركنا...

36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين 36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين 2019-01-22 | 11:45:33

اشارت نتائج امتحان نقابة المحامين اليوم الثلاثاء الى ان 36% فقط من المتقدمين...

ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو 2019-01-22 | 11:18:53

من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...

فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع 2019-01-22 | 11:10:15

اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...

اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا 2019-01-22 | 11:02:30

وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية...

مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو 2019-01-22 | 10:40:12

يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا،...

باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة 2019-01-22 | 10:40:30

تستعد باقة الغربية لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة الجامعية المغدورة أية مصاروة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة يافا اصابة امرأة أبو سراري عربية تعرضت للطعن خطيرة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق هدى كحيل شقيق المشتبه بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية سائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة عملية دهس اصابات اصابة يهود المحطة المركزية القدس اطلاق نار السائق المنفذ المشتبه ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش كنيسة التجلي سرقة اقتحام تدنيس بيت القربان جبل الطور مجهولون تحقيق استنكار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com