أليجري:, رونالدو, استثنائي.., وخاطرنا, أمام, كالياري,

أشاد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بدور لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بعد الفوز على كالياري، بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في إطار الدوري الإيطالي.

وقال أليجري، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "حتى في ريال مدريد كان قائدًا، رونالدو لاعب استثنائي، حتى عندما لا يهز الشباك، فهو يصنع الأهداف للآخرين مثلما فعل مع كوادرادو".وألقى أليجري، باللوم على الخط الدفاعي لفريقه، بعدما استقبل هدفًا أمام كالياري، وكاد أن يهدر الفوز.وأضاف "يجب أن ندافع عن أنفسنا بشكل أفضل، لأننا نستقبل العديد من الأهداف، وخاطرنا مرة أخرى في الدقائق الأخيرة أمام كالياري".وتابع "الدفاع بمثل هذه الطريقة أمر مرهق، يجب علينا أن نعمل بقوة لمنع التعرض لمثل هذه المواقف".ونوه "دوجلاس كوستا عانى من ألم في منطقة الفخذ، فضلت عدم المخاطرة به، كان أداء كوادرادو جيدًا، كما تألق بنتانكور في خط الوسط، التعب سيطر على بيانيتش وماتويدي".وأتم "كيليني وبيرنارديسكي مستعدان للعب، يجب علينا تقييم إصابة ماريو ماندزوكيتش، ستكون مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، يجب علينا ضمان التأهل للدور المقبل في المسابقة".وواصل نادي يوفنتوس، تفوقه في منافسات الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز العاشر له في البطولة هذا الموسم، ليتربع على قمة الكالتشيو، برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، إنتر ميلان ونابولي.