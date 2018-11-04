الفنانة, شذى, حسون, تعقد, قرانها, في, المغرب,

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احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...
خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع...
بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عام التسامح، حمل الفنان...
أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت...
شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة لها، ظهرت فيها...
استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة رأس السنة، وقرر تعويض...
إعترف الموسيقي ومدير أعمال الفنانة هيفا وهبي محمد وزيري بحبه لها، حيث غازلها في...
ردت زينب ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على المشككين في هويتها، وكونها نجلة...
احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...