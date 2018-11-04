تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 06:23:27 الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد |  2019-01-08 06:22:17 مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران |  2019-01-07 23:54:43 البابا يدعو لاستئناف المفاوضات |  2019-01-07 23:53:13 شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي |  2019-01-07 21:20:16 اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب |  2019-01-07 21:14:04 ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال |  2019-01-07 21:02:54 الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة |  2019-01-07 21:07:36 المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة |  2019-01-07 21:03:04 نتنياهو: أطالب بمواجهة علنية مع شهود الملك بملفات التحقيق ضدي |  2019-01-07 19:22:20 لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي |  2019-01-07 19:20:11 ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب |  2019-01-07 19:14:02 مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة |  2019-01-07 17:30:25 تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش |  2019-01-07 17:27:48 اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل |  2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواد غذائية تبطئ الشيخوخة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف العلماء في جامعة ايرلانغين الألمانية أن المركب العضوي "الهيدروكينون" الموجود في الشوكولاته والشاي والقهوة والنبيذ، بالتعاون مع الزنك يمنع عملية الأكسدة في الجسم ويبطئ الشيخوخة.


وتوصل هؤلاء العلماء إلى استنتاج مفاده أن الزنك ينشط عمل المجموعات من الهيدروكينون وينتج حماية طبيعية ضد أنيون فوق الأكسيد الذي يلحق ضررا بالجزيئات الحيوية للجسم مثل البروتينات والليبيدات.

ويعد الهيدروكينون المركب الوحيد القادرة على تدمير فوق الأكسيد. لكن في حال توحيد الزنك والهيدروكينون تنشأ في الجسم مجموعة تشبه إنزيم سوبر أكسيد ديسميوتاز. وتحمي هاتان المادتان الجسم ضد عملية الانحطاط التي تتسبب فيها الأكسدة. ويعني ذلك أن أنيون فوق الأكسيد يمكن أن يؤثر على الأيض ويمنع تلف الجسم.
مواد غذائية تبطئ الشيخوخة!




كلمات متعلقة

مواد, غذائية, تبطئ, الشيخوخة!,

تابعونــا

أخطر ما يسببه الجلوس الطويل أخطر ما يسببه الجلوس الطويل 2019-01-07 | 16:00:18

يعتبر الجلوس من أمراض العصر، وهو يبدأ من الجلوس على مائدة الإفطار في المنزل...

لماذا يولد الذكور أكثر من الإناث؟ لماذا يولد الذكور أكثر من الإناث؟ 2019-01-07 | 14:50:12

يولد في بريطانيا سنويا ذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحال في الصين والهند وغيرها من...

كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟ كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟ 2019-01-07 | 13:18:58

من الهواتف القابلة للطي إلى التتبع الصحي الإلكتروني للشركات، من المنتظر أن يحقق...

اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! 2019-01-07 | 12:15:08

كشف باحثون أن الآباء الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة يعرضون بناتهم لخطر...

أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب 2019-01-07 | 09:07:24

المغنيسيوم واحد من أكثر المعادن الغذائية تنوعا، ويعد ضروريا بالنسبة لأجزاء كثيرة...

بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها 2019-01-06 | 20:18:08

لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود...

كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ 2019-01-05 | 17:02:09

يجب أن يحصل جسم الإنسان على ما لا يقل عن 10% من السعرات الحرارية اليومية من...

حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" 2019-01-04 | 11:40:08

بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من...

مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات 2019-01-04 | 09:27:59

ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص...

دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة 2019-01-03 | 18:31:37

يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج اطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةالطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق الشاب أحمد فحماوي حيفا تكسير سيارته عنصري كريات يام يهود الشرطة التحقيق هنادي القدس عبد الرحمن شهابا تالا حريق بيت عين نقوبا جنازة تشييع جثامين ضحايا كفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف طاولة طعام مائدة سفرة رصاصة طائشة تسقط مواطن ام الفحم اطلاق نار احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com