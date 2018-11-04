جالانت:, إسرائيل, تخشى, من, أن, تدفع, ثمن, العقوبات, الأميركية, على, إيران,

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير البناء وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوآف غالنت، ، قوله إن "إسرائيل" تخشى من أن تدفع ثمن العقوبات الأميركية على إيران.

وأوضح غالنت أنه "في حال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لا يوجد الكثير لفعله. لكن هناك أمر واحد يمكن لإيران فعله وهو مهاجمة حليفتها الأولى وهي إسرائيل".وأضاف غالنت "من يعتقد أن هذا أمر نظري فليسأل نفسه لماذا أطلق على إسرائيل 40 صاروخاً عراقياً في حرب الخليج"، وختم بالتأكيد على أن "إيران هي المشكلة الاستراتيجية الأمنية الأخطر التي تتربص بإسرائيل".واليوم هو موعد بدء تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، التي أتت عقب إعلان الولايات المتحدة خروجها من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول مجموعة 5+1.وعملت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في الآونة الأخيرة على إيجاد طرق بديلة للحفاظ على الاتفاق النووي والالتفاف على العقوبات الأميركية وحماية الشركات الأوروبية من تبعاتها.