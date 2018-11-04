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سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مئات الشواقل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد بالسطو المسلح على محطة وقود في مدينة طمرة وسرقوا مئات الشواقل من عامل المحطة تحت تهديد السلاح .


دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .
سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مئات الشواقل




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