سطو, مسلح, على, محطة, وقود, في, طمرة, وسرقة, مئات, الشواقل,

اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد بالسطو المسلح على محطة وقود في مدينة طمرة وسرقوا مئات الشواقل من عامل المحطة تحت تهديد السلاح .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .