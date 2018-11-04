وزارة, التّعليم, تقود, خطّة, خماسيّة, لدعم, التّعليم, البدوي, في, الجنوب,

برنامج الوزارة لدعم التّعليم البدوي في الجنوب يشمل أهدافا عدّة منها : رفع التّحصيل العلمي ، رفع نسبة الحاصلين على شهادة استحقاق ، الميزانيّة الفرديّة التّفاضليّة ، برنامج مروم ، التّربية اللا منهجيّة ، البناء والتّطوير وبرامج عدّة .

بموضوع التّحصيل العلمي : في العام 2017 طرأ تحسّنا في نسبة الحاصلين على البجروت ، أكثر من الهدف المحدّد واليوم نسبة البجروت %51.6 . الوزارة مستمرّة في هذا الاتّجاه لتحقيق الهدف القادم %60 وفي نفس الوقت ستستمر الوزارة في زيادة عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات بجروت في الرّياضيّات ، اللغة الانجليزيّة واللغة العبريّة وزيادة تخصّصات تخنولوجيّة جديدة وفقا لاحتياجات جهاز التّعليم في الوسط البدوي .تحسين جودة التّدريس والمدرّسين :كجزء من الخطّة الخماسيّة تسعى الوزارة لتحسين جودة التّدريس والمدرّسين من خلال زيادة عدد المعلّمين ( المحلّيّين ) من أبناء المنطقة . عندما بدأ البرنامج كانت نسبة المعلّمين أبناء المنطقة %64 وأمّا اليوم فقد وصلت النسبة % 72 ما معناه بأنّ 5,870 معلّما من مجموع 8,046 هم من أبناء الجنوب . الوزرة تتابع الجهود لتحقيق الهدف القادم والوصول ل- %81 وذلك الى جانب برامج التأهيل والاستكمالات التي تقوم بها الوزارة لاعداد معلّمين يتمتّعون بجودة عالية واختيار مدراء بمستو عال .التّربية اللا منهجيّة :عام 2016 عدد الطلاب الذين شاركوا في الفعاليّات والنّشاطات اللا منهجيّة 13,500 طالبا . في العام الحالي خصّصت الوزارة الكثير من الميزانيّات للنّهوض بالتّربية اللا منهجيّة حيث تمّ افتتاح فروع جديدة لحركات شبّيبة ومنظّمات شبّيبة حيث وصل عدد المشتركين في نشاطات الشّبّيبة 30,000 عضوا .هذا الارتفاع يعتبر ثورة كبيرة في كل ما يتعلّق بأبناء الشّبّيبة وفي تطوير ثقافة الفراغ وفي دمج الطلاب بدورات مجّانيّة . هدفنا لهذا العام أن نصل ل- 31,000 طالبا وفي العام القادم 32,500 طالبا ناشطا اضافة على ذلك تطوير حبّ التّطوّع والانتماء واحداث تغيير في المجتمع البدوي وفي المحيط الذي نعيش فيه .بالنسبة للميزانيّة الفرديّة التّفاضليّة فقد حصلنا هذا العام على اضافة تقدّر بنحو 113 مليون شاقل تأتي لدعم مواضيع النواة وتقليص الفجوات القائمة ورفع التّحصيل العلمي والاستثمار أكثر في الطالب البدوي .يشار بأنّه الى جانب ما ذكر فان الوزارة تقود عدة برامج لدعم جهاز التّعليم البدوي في مجال البناء والتّطوير والبنى التّحتيّة وتقليل نسبة التّرسّب وتوفير مناخ آمن نظيف من العنف وغيرها من البرامج .