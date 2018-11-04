اصابة, متوسطة, في, حادث, طرق, في, شارع, 65,

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افاد مراسلنا عن وقوع حادث طرق بين سيارة نقل ركاب وشاحنة وقع على شارع 65 مفرق برطعة وكتسير ,الطواقم الطبية هرعت للمكان,حيث اسفر الحادث عن اصابة شخص بجراح بالمتوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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