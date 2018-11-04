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راكيتيتش ينتظر اكتمال ثنائية ميسي وسواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، إن فريقه استحق الفوز في مباراة الأمس أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.


وتابع راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما يسهل شرح الأخطاء فسنصححها، رايو بدأ يضغط بقوة لأننا ربما أردنا أن نمرر أكثر من اللازم، عليك أن تكون ذكيًا بشكل أكبر، استعدنا الضغط عليه لكن تسديدته الأولى أدخلته في المباراة".

كما استعاد ذكريات الخسارة في ليجانيس، وقال: "في بوتاركي لم نتمكن من العودة ولكننا فعلنا ذلك أمس، أعتقد أننا نستحق الفوز بهذه المباراة".

وعن تغير أسلوب لعب الفريق بعد دخول أرتورو فيدال، أكمل: "الملعب ليس كبيرًا ولا توجد الكثير من المسافات، كان يجب أن نلعب بطريقة جديد، بيكيه غير مركزه أيضًا، لقد قمنا بعمل جيد".

وأثنى على لويس سواريز، وقال: "نعرف عدد الأهداف التي سجلها ميسي وسواريز معًا، نريد أن يبقى لويس بهذه الحالة، لكن بصراحة نحن ننتظر عودة ليونيل، من المؤكد أنهما سيسجلان العديد من الأهداف معًا مرة أخرى".
راكيتيتش ينتظر اكتمال ثنائية ميسي وسواريز




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